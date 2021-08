Microsoft heeft aangekondigd welke games er in augustus op Xbox Game Pass zullen verschijnen en daar zitten een aantal mooie titels tussen. Het gaat om een gespreide release over de maand, zo worden de eerste games al op 5 augustus toegevoegd, waarna er een week later nog meer titels bijkomen.

Om welke titels het gaat zie je op de afbeelding hierboven, maar voor het gemak hebben we hieronder alles ook nog even op een rijtje gezet:

5 augustus

Curse of the Dead Gods (Cloud, console & pc)

Dodgeball Academia (Cloud, console & pc)

Katamari Damaxy Reroll (Cloud, console & pc)

Lumines Remastered (Cloud, console & pc)

SKATE (Console)

SKATE 3 (Cloud)

12 augustus

Starmancer (Preview, pc)

13 augustus

Hades (Cloud, console & pc)

17 augustus

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (Pc)

Voor meer informatie over de games in kwestie kan je hier terecht.