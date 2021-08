Het komt regelmatig voor dat een franchise eerst in Azië verschijnt en pas later richting het Westen komt. Dit is in het geval van de actie RPG Xuan-Yuan Sword VII net zo aan de orde en deze game werd in december vorig jaar al voor het Westen aangekondigd. Oorspronkelijk zou de game in februari verschijnen, maar dat lukte destijds niet. De game is nu opnieuw voorzien van een releasewindow.

Xuan-Yuan Sword VII staat nu gepland voor een release voor de komende maand. In september zal de game zowel digitaal als fysiek verschijnen voor de PS4 en de Xbox One. Een exacte releasedatum ontbreekt helaas nog, maar de game komt in ieder geval steeds dichterbij. Heb je geen idee wat voor game dit precies is? Dan raden we je aan de onderstaande trailer even te bekijken om een duidelijke indruk te krijgen.