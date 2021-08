Velen van ons zullen ongetwijfeld kennis hebben van Valorant, de competitieve FPS van Riot Games. Deze speel je op de pc, maar voor mensen die niet achter een muis en toetsenbord willen kruipen is er goed nieuws. Het is al langer bekend dat er een mobile versie komt van de FPS, Valorant Mobile. Het is alleen nog even wachten tot de release, de game is nog volop in ontwikkeling.

Een ander bedrijf, genaamd NetEase, heeft geen zin om te wachten en pakt hier hoogstwaarschijnlijk een voordeel uit. De game waar zij mee bezig zijn om te ontwikkelen heet Project M en lijkt eerder uit de komen dan Valorant Mobile, althans die kans zit er dik in. Waarom is dit een probleem voor Riot Games? Bekijk de beelden hieronder maar, dan weet je eigenlijk genoeg.

De ontwikkeling gaat erg vlot, met vele gesloten beta’s die je via de Facebook-fangroep kan bemachtigen. De stijl van de game lijkt als twee druppels water op die van Valorant en dat kan ervoor zorgen dat NetEase kan snoepen van het succes wat Riot Games probeert te creëren. Riot Games heeft namelijk nog niet echt een campagne gestart rondom Valorant Mobile, dus de schijnwerpers zitten vooralsnog meer op Project M. Mocht er meer bekend zijn omtrent de releases van beide games, houden we jullie op de hoogte.