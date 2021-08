Het PlayStation Indies programma heeft een bericht geplaatst op de PlayStation Blog met een hoop nieuwe trailers die nieuwe games aankondigen of updates geven. Sommige van deze games zijn echter niet helemaal nieuw, maar komen nu wel voor het eerst naar onze PlayStation-consoles. We zetten ze hier even op een rijtje.

Hades

Hades is inmiddels al een tijdje uit, maar komt binnenkort voor het eerst naar PlayStation. Om deze release wat extra in de schijnwerpers te zetten, krijgen we zo’n 24 minuten aan gameplay te zien. Hades verschijnt op 13 augustus voor de PS4 en PS5.

Carrion

Deze ‘omgekeerde’ horrorgame zet jou in de schoenen van een monster dat probeert te ontsnappen uit een ondergronds lab. Velen zullen sneuvelen… De game verscheen al eerder voor andere platformen, maar komt in 2021 ook naar de PS4.

A Short Hike

Claire is een vogel die een berg gaat beklimmen. Onderweg komt ze allerlei figuren tegen die haar hulp nodig hebben en uiteraard is het jouw taak ze hierbij te helpen. A Short Hike verscheen eerder op pc en Nintendo Switch en komt deze herfst naar de PS4.

Sol Cresta

Ontwikkelaar PlatinumGames kondigde deze game initieel aan als een 1 april grap, maar lijkt nu wel degelijk Sol Cresta uit te brengen. Deze chaotische shooter verschijnt dit jaar voor de PS4.

Wytchwood

Deze avonturengame van Alientrap Games heeft een feeëriek sfeertje dat ons doet geloven alsof we in een sprookje rondlopen. Je speelt als een heks die haar leven wil beteren door personages te helpen die ze initieel heeft genaaid. Wytchwood verschijnt deze herfst voor de PS4 en PS5.

Axiom Verge 2

Deze sequel neemt een stap vooruit ten opzichte van het origineel, door twee verschillende werelden in verschillende dimensies aan ons voor te schotelen. Beide werelden herbergen veel geheimen en zijn op één of andere manier met elkaar verbonden. Aan jou om ze te ontdekken. Axiom Verge 2 verschijnt op de PS4 en PS5 ergens in de toekomst.

Oxenfree II: Lost Signals

In deze sequel op het goed ontvangen Oxenfree, maken we kennis met een nieuw hoofdpersonage: Riley. Een vreemd radiosignaal stuurt haar naar haar thuisstad Camena op onderzoek… De game verschijnt in de loop van volgend jaar.