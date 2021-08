Op een periodieke basis weet Microsoft hier en daar een update door te voeren om het gebruikersgemak door te voeren. Van een flink aantal jaren geleden kunnen wij ons nog herinneren dat het hele Xbox 360-menu een make-over kreeg, waar de meningen flink over verdeeld waren of dit nou zo een goede zet was. Enfin, zand erover, want we zijn in het heden waar de Xbox een wat meer praktische update zal krijgen.

Microsoft werkt aan een uitgebreide nachtmodus voor de Xbox-consoles. Voor nu kunnen enkel Xbox Insiders ermee aan de slag in het Alpha Skip-Ahead ring. Waar moet je zoal aan denken bij deze toevoeging? De nachtmodus zou bijvoorbeeld de felheid van je scherm, je controller LED en de Xbox power-knop kunnen dimmen. Maar dit gaat nog veel verder. Denk ook aan HDR uit laten zetten en precies instellen wanneer deze nachtmodus moet ingaan via tijdsvakken en of dat automatisch of handmatig moet gebeuren. Zoals gezegd, de Xbox Insiders zijn ermee bezig, dus geef het wat tijd en deze update wordt voor iedere Xbox-bezitter toegankelijk.