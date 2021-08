Darksiders III is al geruime tijd beschikbaar voor pc, Xbox One en pc. Het was al bekend dat de game ook naar de Nintendo Switch zou komen, alleen nog niet wanneer. THQ Nordic en Gunfire Games hebben nu een releasedatum laten weten.

De Nintendo Switch-versie van Darksiders III zal op 30 september beschikbaar worden gesteld. Er zal zowel een digitale als fysieke versie beschikbaar worden gesteld en beide kosten €39.99. Voor dit bedrag krijg je de game plus twee uitbreidingen die al voor de andere platformen zijn uitgekomen: Keepers of the Void en The Crucible.