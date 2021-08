Evil Genius 2 komt later dit jaar naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles. Dit maakt ontwikkelaar en uitgever Rebellion Developments bekend via onderstaande aankondigingstrailer. Dit is ook meteen de eerste keer dat de franchise de overstap maakt naar de consoles. De vorige generatie blijft overigens niet achter, want de game komt tevens naar de PlayStation 4 en Xbox One.

In Evil Genius 2 ben je verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van het ultieme hoofdkwartier voor een superschurk. Dit doe je op een tropisch eiland, waar je een casino hebt dat meteen als dekmantel dient voor je sinistere operatie. De game is een direct vervolg op Evil Genius, die in 2004 is verschenen. Op pc wist de game nette scores te vergaren, met een gemiddelde van een 7.5 op Metacritic.

Een definitieve releasedatum is nog niet bekend, maar volgens Rebellion Developments mogen we Evil Genius 2: World Domination ergens in het vierde kwartaal van dit jaar verwachten.