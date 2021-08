Tijdens de ruim vier uur durende Realms Deep 2021 showcase kwam ook Graven nog even kort voorbij. De first-person actie puzzelgame is al een paar maanden beschikbaar in early access op Steam. Ontwikkelaar Slipgate Ironworks heeft inmiddels een roadmap onthuld en nu hebben we dan ook eindelijk een trailer voor ‘content update 1’. Hoewel het filmpje aan de korte kant is, kan dat van de update niet gezegd worden.

Zo wordt er een groot gebied aan de game toegevoegd met de naam Cruxfirth Archives. Daarnaast wordt er een coöp modus geïntroduceerd en krijg je een plek om je spullen op te slaan. Dat is hard nodig want er worden nieuwe wapens en uitrusting aan de game toegevoegd. Tot slot krijg je met nieuwe vijanden te maken, die jou het vuur aan de schenen leggen. De update moet nog deze zomer uitkomen, alhoewel een exacte datum nog even op zich laat wachten.

In Graven speel je als een priester van de Orthogonal order die verbannen is. Je begint de game in een moeras waarin je wat vage instructies van een vreemde man krijgt, die jou ook meteen van een staf en een mysterieus boek voorziet. Hierna trek je erop uit in een donkere middeleeuwse wereld die erg op Hexen geïnspireerd is. Hoewel de game in de Unreal Engine wordt gemaakt, moet het visueel een game uit het einde van de jaren negentig voorstellen.