Ondanks dat ontwikkelaar 11 Bit Studios eerder dit jaar een mysterieuze trailer vrijgaf van Frostpunk 2, doken er al veel eerder geruchten op dat men werkte aan een next-gen game voor consoles. Iedereen verwachtte dus dat de sequel zou verschijnen voor de PS5 en Xbox Series X|S, maar een officiële bevestiging van een release op pc bleef uit. Tot vandaag!

De studio heeft een officiële aankondigingstrailer vrijgegeven die doet bevestigen dat de game ook naar pc komt. De game speelt zich 30 jaar na de gebeurtenissen uit de originele game af en laat je opnieuw een stad leiden in het midden van een winter die nooit eindigt. In deze bijzonder moeilijke tijden moet je constant op zoek naar voedsel en materialen terwijl je ook de noden van je volk niet mag negeren.

Je kan de aankondigingstrailer van Frostpunk 2 hieronder bekijken, maar een releasedatum is vooralsnog niet bekend. Hetzelfde geldt voor een release op current-gen consoles, want ook dat is nog onzeker.