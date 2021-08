Met videokaarten denkt de gamende consument al snel aan Nvidia en AMD. Nu lijkt het erop dat het buffet wordt uitgebreid met een derde speler, die interessant kan zijn voor de gamers onder ons. Intel heeft namelijk aangekondigd om met een eigen GPU lijn te komen, die voorzien zal zijn van alle toeters en bellen die je verwacht van een high-end GPU. De zogeheten Intel Arc lijn zou in het eerste kwartaal van 2022 onder de codenaam ‘Alchemist’ moeten lanceren.

De Alchemist GPU wordt beschikbaar voor desktops en laptops, maar wat precies de performance zal zijn van deze nieuwe GPU’s is nog onbekend. Met een teaser op de Twitter van Intel Graphics zien we wel al een aantal games draaien op de Intel Arc producten.

“The launch of the Intel Arc brand and the reveal of future hardware generations signifies Intel’s deep and continued commitment to gamers and creators everywhere”, zegt Roger Chandler, hoofd van Intels client GPU business. “We have teams doing incredible work to ensure we deliver first-class and frictionless experiences when these products are available early next year.”