Wie de onderstaande trailer van Elements een kans geeft, ziet onmiddellijk waar ontwikkelaar Apogee Entertainment de mosterd gehaald heeft. Zowel het grafische stijltje als de getoonde gameplay heeft namelijk best veel weg van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, een absolute hoogvlieger op de Nintendo Switch.

Net als in die game, zal je in Elements een enorme open wereld mogen verkennen, die tracht te charmeren met cartooneske graphics. De titel, die wat ons betreft alvast een veelbelovende eerste indruk maakt, zal in het laatste kwartaal van 2022 verschijnen, op alle consoles, de pc en – uiteraard – de Switch. Klinkt goed, toch?