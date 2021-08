Ben je op zoek naar een nieuwe headset voor je Xbox-console die ook nog eens betaalbaar is? Dan is de nieuwe headset van Microsoft misschien iets voor jou. Deze nieuwe hardware is nu te pre-orderen, zo laat men weten.

De Xbox Stereo Headset heeft een flexibel en licht ontwerp met een verstelbare hoofdband. Het maakt gebruik van zachte demping om de druk gelijkmatig te verdelen. De ultrazachte grote oorschelpen zorgen voor een comfortabele ervaring tijdens langdurige speelsessies.

De headset ondersteunt Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone: X voor ruimtelijk geluid en heeft kristalheldere chat in analoge audio. Dankzij on-ear-bedieningselementen pas je snel het volume aan of demp je inkomende ruis.

De Xbox Stereo Headset kost €59,99 en kan je nu bij Microsoft pre-orderen. De koptelefoon is vanaf 21 september in de winkel beschikbaar.