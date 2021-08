Het cyberpunk genre is een geliefde binnen de sciencefiction categorie en we zien dit ook veel in games terug. Een uiterst duidelijk voorbeeld is natuurlijk Cyberpunk 2077, maar ook kleinere studio’s wagen zich aan een soortgelijke stijl. Het aangekondigde Exekiller is daar een goed voorbeeld van, die het genre combineert met een western tintje.

In de wereld van Exekiller bevinden we ons in New York in 1998 dat getroffen is door een grote ramp. Alle gebieden zijn nu zo goed als woestijnen en hier en daar vind je een stad die geen lieve mensen huishoudt. Het recht van de sterkste geldt nu de overheden gevallen zijn en iemand moet deze slechteriken in bedwang zien te houden.

Jij speelt als de gelijknamige Exekiller – een premiejager – die deze boeven moet opsporen. Ieder persoon draagt een S.O.U.L.S chip met zich mee wat een hoge waarde heeft. Op deze chip staat namelijk de hele identiteit van een individu en je kunt ze hiermee ook onder controle houden. Hieronder kan je de eerste trailer van Exekiller bekijken, die gemaakt wordt door het kleine Paradark Studio uit Polen.