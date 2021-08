In juli dook er een nieuw PlayStation 5 model op die 300 gram lichter is dan het voorgaande model. Dit kwam naar voren uit informatie die op de Japanse PlayStation website stond en het blijkt nu dat dit model ook daadwerkelijk in de verkoop is gegaan, in Australië.

Dat is vooralsnog het enige land waar dit model te koop is en je herkent het aan het modelnummer. Zo hebben de launch consoles CFI-1XXX als benummering daar waar dit model het volgende nummer voert: CFI-11XX. Het primaire verschil is dat de console 300 gram lichter is.

Een andere verandering die gespot is, is de schroef waarmee je de console aan de standaard kunt bevestigen. Dit is aangepast naar een duimschroef, waardoor je niet langer genoodzaakt bent om een schroevendraaier of ander gereedschap te gebruiken. Hieronder een paar afbeeldingen van de nieuwe schroef en de specificatielijst die het oude en nieuwe model met elkaar vergelijken (JP).