Team17, bekend van favorieten zoals Overcooked en Worms, gaan een nieuwe indie publiceren genaamd Broken Roads. Deze verhaalgedreven turn-based RPG speelt zich af in een post-apocalyptische setting, in een zogenoemd “Western Australië”.

De door Drop Bear Bytes ontwikkelde game zal worden uitgebracht voor zowel consoles als pc via Steam in 2022. Het is op dit moment nog onduidelijk voor welke consoles de game zal verschijnen, maar de verwachting is alle current-gen platformen.

Hieronder de key features van Broken Roads:

Diep en meeslepend – Broken Roads bouwt voort op klassieke singleplayer role-playing games, waarbij traditionele gameplay wordt gecombineerd met originele mechanica en ervaringen.

Moreel kompas – Een uniek systeem dat zowel het verhaal als de gameplay beïnvloedt naarmate het plot zich ontvouwt.

Authentieke omgeving – Verken locaties uit de echte wereld in een post-apocalyptisch West-Australië vol intrigerende en emotionele verhalen.

Unieke visuele en muzikale stijlen – Met de hand getekende beelden en een soundtrack gecomponeerd met instrumenten die zijn gemaakt van alledaagse voorwerpen, helpen de wereld van Broken Roads levendig en levendig te maken.

Voor wie benieuwd is hoe dit alles is vormgegeven, kun je hieronder de trailer bekijken: