Pokémon fans opgelet! Vanaf nu is het mogelijk om Pokémon TV te downloaden op je Nintendo Switch. Met deze app heb je toegang tot een selectie afleveringen en seizoenen van de Pokémon serie. Daarnaast kunnen liefhebbers van het kaartspel wedstrijden en tips bekijken om een nog betere trainer te worden.

De app was overigens al beschikbaar via mobiel, tablets en smart tv’s. Dus ook als je niet in bezit bent van een Switch, kun je van deze content genieten. Verder ontvangt de app regelmatig updates, zodat er eigenlijk altijd wel iets te kijken valt. Voor wie staat te trappelen om deze app te downloaden, kun je via deze link naar de eShop.