Review | Madden NFL 22 – Er zijn bekende gameseries die de laatste jaren steeds meer kritiek over zich heen krijgen. Dit komt doordat sommige gamers van mening zijn dat elk nieuw deel te weinig (grote) veranderingen doorvoert. Dit is onder andere het geval met Call of Duty en FIFA. Hetzelfde geldt voor de Madden-reeks. De laatste paar jaar worden er maar kleine/of weinig verbeteringen en/of vernieuwingen doorgevoerd, waardoor er steeds meer negatieve klanken ten gehore worden gebracht vanuit de community. EA wil met Madden NFL 22 bewijzen dat zij luisteren naar hun klanten en een American Football-titel op de markt brengen die aanzienlijk anders is dan zijn voorganger.

Tijd voor verbeteringen

De langstlopende klacht van Madden-fans is dat de ‘Franchise’ modus stilstaat, terwijl dit de meest gespeelde modus van de serie is. Het heeft een paar jaar geduurd, maar met Madden NFL 22 is dit eindelijk onder handen genomen. Zo heb je nu bijvoorbeeld de controle over de verschillende coaches, die je weer kunt upgraden door middel van een RPG-achtig systeem. Je kan elke week je training gedetailleerd aanpassen, zodat je de sterke punten van je tegenstander de kop in kunt drukken en de zwakke punten kunt uitbuiten. De voorgenomen algehele strategie kan je weer tijdens de rust van een wedstrijd aanpassen. De ‘Season Engine’ zorgt ervoor dat geen één seizoen hetzelfde is, doordat invloeden van zowel buitenaf als binnen de organisatie zelf je succes in de weg kunnen zitten.

Dat de Franchise modus nu eindelijk meer aandacht heeft gekregen is natuurlijk prima. Het is alleen niet zo dat elke toevoeging even tof is. De eerder aangehaalde nieuwe ‘Season Engine’ klinkt op papier heel erg interessant, maar in de praktijk is het niet meer dan een natte scheet. Wat deze feature grotendeels doet, is je hele korte tekst gedreven cut-scènes voorschotelen van spelers die met de coach praten of coaches die de pers te woord staan. Hier vloeit een beloning of ‘straf’ uit. Je krijgt bijvoorbeeld een tijdelijke buff voor de volgende wedstrijd of je wordt juist gehandicapt. Gelukkig zijn dit maar korte segmenten, waardoor het de modus niet heel erg in de weg zit. Want buiten dat kan je je prima vermaken met de verbeterde Franchise modus.

Het valt weer in herhaling

Kijken we naar de rest van de modi, dan is het een stuk minder rooskleurig. Face of the Franchise, Ultimate Team, The Yard en Superstar KO zijn nog steeds leuk om te spelen, maar ze bieden weinig vernieuwingen. Face of the Franchise heeft een nieuwe klasse-systeem, Ultimate Team heeft ‘Next Gen Stats’ integratie en The Yard heeft nieuwe ‘live events’. Ja, het zijn vernieuwingen, maar het is allemaal erg summier. Zelfs alle vernieuwingen van deze modi bij elkaar is geen reden om Madden NFL 22 aan te schaffen als je Madden NFL 21 al in bezit hebt. Het ziet er naar uit dat alle aandacht is gegaan naar de Franchise modus om de community nu eindelijk de mond te snoeren over het gebrek aan progressie hierin. Driemaal raden waar nu over geklaagd gaat worden.

Als je puur gaat kijken naar de gameplay, dan zal je ook hier moeten concluderen dat er niet veel is veranderd. Het speelt nog steeds prima weg en de vele modi zorgen voor honderden uren aan gameplay. Maar ja, dit was met het vorige deel ook al het geval en de delen daarvoor ook. Je hebt nu wel een nieuwe ‘momentum’-meter. Deze geeft weer welk team de overhand heeft. En je krijgt tijdelijke buffs als de meter steeds meer jouw kant op slaat. Dit doe je door te scoren of belangrijke ‘plays’ te maken, bijvoorbeeld een interceptie in de ‘red zone’. Als je thuis speelt heb je ook meer voordeel. Het momentum kan van het ene op andere moment echter overslaan naar het andere team, dus is het zaak om slim te blijven spelen. Dit is een leuke toevoeging, alleen merk je niet altijd een daadwerkelijk verschil tijdens het spelen. Zo kan een buff, waarmee spelers de bal beter kunnen vangen, nog steeds ervoor zorgen dat spelers die ballen alsnog makkelijk laten vallen, waardoor het wat wisselvallig is. Deze feature is zeker leuk, maar het moet nog wat worden bijgeschaafd

Net als vroeger

Op grafisch gebied ziet Madden NFL 22 er goed uit, maar het is toch tijd om drastische veranderingen door te gaan voeren. Want ondanks dat het er goed uitziet, oogt de game nog steeds teveel als een last-gen titel. Electronic Arts kan een goed voorbeeld nemen aan NBA 2K. In die franchise verscheen vorig jaar voor het eerst een deel op de huidige generatie consoles en die zag er beduidend beter uit terwijl de serie op zichzelf al allesbehalve lelijk te noemen valt. Dit komt ook terug in de animaties, zo bewegen spelers zich in Madden toch geregeld wat stijfjes en de verhouding tussen de verschillende delen van het lichaam kloppen bij aardig wat spelers niet. Hierdoor zien ze er vreemd uit. Ook de collision detection is aan een upgrade toe, zodat clipping minder aanwezig is. Kortom, Madden moet gewoon echt met de tijd mee.

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat games verschillende grafische modi aanbieden en Madden NFL 22 doet daar ook aan mee. Maar in het geval van de PlayStation 5 heeft EA een vreemde beslissing genomen. Je kunt kiezen uit ‘Performance’ en ‘Visual’. Performance laat je Madden NFL 22 spelen in upscaled 4K en dat met 60 frames per seconde. Visual geeft je native 4K en 60 fps. Nu zou je denken dat Performance er eigenlijk voor spek en bonen in zit, omdat Visual je alles geeft wat je wilt, maar het tegenovergestelde is waar. In de Visual modus wordt de framerate van herhalingen en cut-scènes gehalveerd. Aangezien deze veelvuldig voorkomen, is dat heel erg vervelend kijken door de constant wisselende framerate. Performance geeft daarentegen altijd een hoge framerate en upscaled 4K is nagenoeg niet te onderscheiden van native. Op de Xbox Series X biedt de Performance modus je 120 fps, maar dat is op de PS5 niet mogelijk wat jammer is.

Kwaliteit van leven

Dan zijn er nog verschillende ‘quality of life’-verbeteringen, die toch echt wel moeten worden doorgevoerd. Zo reageren de menu’s traag en het wisselen tussen de verschillende menu’s duurt een paar seconden. Het opstarten van het spel duurt ook nog vrij lang, terwijl we ondertussen in het land van de SSD’s zijn aangekomen en zo zijn er nog een aantal andere kleine dingen die beter moeten. Als EA dan toch besluit om deze verbeteringen door te gaan voeren, dan moeten ze ook wat beter gaan opletten op technische mankementen. Mijn tijd met Madden NFL 22 heeft voor een tweetal onbruikbare savegames gezorgd en een tweetal crashes. Nu zijn de laatste niet de meest vreselijke, maar van onbruikbare savegames wordt helemaal niemand vrolijk.

Madden NFL 22 lost dus nog steeds niet het probleem op waar al jaren over wordt geklaagd. Dat telt nu nog zwaarder, omdat we in een nieuwe generatie zitten en je dus grotere veranderingen verwacht, zowel grafisch als op gameplay vlak. Electronic Arts kan beter helemaal opnieuw beginnen en een Madden-game op de markt brengen die puur gericht is op de huidige generatie consoles. Zij kunnen daarin een goed voorbeeld nemen aan de NBA 2K-reeks. Die weet met elk deel op een nieuwe generatie hele grote sprongen te maken en dat was vorig jaar wederom het geval. Daar was de Xbox Series X- en PlayStation 5-versie van de populaire reeks bijna een compleet ander basketbalspel, dan de last-gen versies.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.