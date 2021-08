Toshihiro Nagoshi, een grote naam in de industrie. De beste man zit sinds 1989 bij SEGA en heeft meegewerkt aan heel veel toppers van weleer. Denk aan games als Daytona, Virtua Fighter, maar ook F-Zero GX. Maar dit is niet waar we hem hedendaags van kennen. Zijn grootste succes is met de Yakuza franchise gekomen.

We kunnen wel stellen dat Yakuza één van de grootste, zo niet de grootste, franchise is van SEGA naast Sonic en dat laten de verkoopcijfers ook wel zien. Met maar liefst 8 delen in de reeks en verschillende spin-offs, is Yakuza niet alleen in Azië zeer populair, maar ook in het Westen.

Nagoshi is essentieel geweest voor dit succes, gezien hij hoofd is van de studio die verantwoordelijk is voor de serie: Ryu Ga Gotoku (Yakuza franchise, maar ook Judgment). Er lijkt echter een eind te komen aan dit tijdperk. Nagoshi is namelijk in onderhandeling met NetEase, een Chinees bedrijf dat direct concurreert met grootmacht Tencent. Tencent is niet te houden en koopt alles wat los en vastzit (Riot Games, aandelen in Ubisoft, aandelen in PlatinumGames, etc.). Zo hebben zij pasgeleden ook Sumo Group aangeschaft om meer voet in de aarde te krijgen in het Westen.

NetEase zit niet stil en is dus ook bezig om hier en daar een dealtje te sluiten, zodat ze er tegen kunnen opboksen. Ditmaal is dus Nagoshi degene die de nieuwe aanwinst zal zijn van NetEase. Hoewel via Bloomberg gemeld wordt dat de deal nog niet rond is, wordt wel verwacht dat Nagoshi binnenkort een eigen team krijgt en een nieuwe game mag gaan maken.

Hoe dit de Yakuza franchise zal beïnvloeden is nog maar de vraag. Nagoshi was immers van grote invloed, maar hij is natuurlijk niet de enige die aan de serie werkte. Een gemis voor SEGA gaat dit natuurlijk wel worden, zeker als je ziet wat Nagoshi heeft betekend voor meerdere franchises uit de stal van de Japanse uitgever.

Lees hier de review van Yakuza 6: The Song of Life en hier die van Yakuza: Like a Dragon om een idee te krijgen waarom de franchise bij velen zo geliefd is.