Er zijn en blijven heel veel games die specifiek in een bepaalde hoek van de wereld worden uitgegeven. Maar soms, met een beetje geluk, duikt er een uitgever op die de lokalisatie wel op zich wil nemen.

En zo worden er een tal van games later in hun levenscyclus alsnog geïntroduceerd aan het grotere publiek. In het geval van de game Shadow Corridor, liet NIS America weten dat zij de Nintendo Switch versie volgende maand beschikbaar zullen stellen in de Nintendo eShop. Vanaf 26 oktober is de game te downloaden, maar de prijs werd nog niet uit de doeken gedaan.

Vooralsnog zijn er geen plannen aangekondigd om ook de PlayStation 4 versie naar het Westen te brengen. De pc-versie is overigens al langer verkrijgbaar via Steam.