Modders kunnen heden ten dage bijzonder fraaie dingen in elkaar zetten. Een knutselaar met de naam Menvra heeft bijzonder veel passie voor de klassieke Rainbow Six-titels, en hij/zij heeft daarom besloten om maar liefst zeven titels in één pakket te bouwen. Dit komt uiteindelijk neer op een campagne met in totaal 56 missies.

De mod in kwestie heet Rainbow Six: Black Ops 2.0 en Menvra heeft een eerste preview gedeeld van hoe dit eruitziet. De modder is sinds 2019 bezig geweest met dit project en dit moet volgens de maker “de ultieme Rainbow Six ervaring” zijn. Alle onderstaande games zijn overgezet naar de engine van Rainbow Six: Black Thorn uit 2001. Tevens heeft Menvra tientallen bugs opgelost en heeft hij ervoor gezorgd dat de games op Windows 7 en later te spelen zijn.