De afgelopen generatie introduceerde een unicum voor consoles: zowel Sony als Microsoft besloten hun machines te ‘refreshen’ met een snellere versie van hun consoles in de vorm van de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X. De PlayStation 5 is inmiddels nog geen jaar (moeilijk) verkrijgbaar, maar toch verschijnen al de eerste geruchten omtrent een mogelijke PlayStation 5 Pro.

Deze geruchten komen bij monde van YouTuber Moore’s Law Is Dead, die stelt dat Sony kijkt naar de ontwikkeling van een PlayStation 5 Pro die in 2024 moet verschijnen. De opgefriste console zou een prijskaartje van ongeveer 600-700 dollar hebben en mikken op resoluties van 8K. Daar hoort natuurlijk flink wat rekenkracht bij, wat aangeleverd moet worden door een nieuwe AMD APU, die gebruikmaakt van een 5nm-procedé.

Moore’s Law meldt tevens dat Microsoft onderzoek doet naar een mid-generation upgrade die met name gericht is op de Xbox Series S, om zo een eventuele PlayStation 5 Slim de pas af te snijden. Deze versie zou gebruikmaken van 6nm-procedé.

Vooralsnog gaat dit om geruchten en dus is een enorme korrel zout aangeraden.