Anno 2021 lijkt het zo vanzelfsprekend dat je via Bluetooth al je audio apparaten kunt verbinden, echter hebben Switch gamers hier nog even op moeten wachten. Al was het eerder wel al mogelijk met third-party adapters. Nu met update versie 13.0.0 is het dan eindelijk mogelijk om zonder gedoe je hoofdtelefoon, oordopjes, speakers of andere audio apparatuur draadloos met je Switch te verbinden.

Helemaal perfect is het helaas nog niet: er zit namelijk een limiet op het aantal door Bluetooth verbonden apparaten. Hierdoor is het alleen mogelijk om twee controllers tegelijk via Bluetooth te verbinden samen met één audioapparaat, wat het aantal connecties op drie brengt. Dit komt doordat elke Joy-Con wordt gezien als een apart onderdeel. Wanneer je gebruikmaakt van wireless communication voor lokale multiplayer games, dan kun je vooralsnog geen audio apparaten via Bluetooth verbinden.

Verder voegt update 13.0.0. een “Update dock” optie toe, waarmee je de firmware op nieuwe Switch docks met een LAN-poort kunt updaten. Als je dan gebruikmaakt van een LAN-kabel, haalt de Switch in de slaapmodus software en DLC binnen, zodat je meteen aan de slag kunt wanneer je je Switch weer aanzet!

Lees hieronder de patchnotes: