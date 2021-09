De Steam Deck is een indrukwekkend stukje hardware, waarmee je over niet al te lange tijd je pc-games met een handheld kunt spelen. De handheld wordt geleverd met SteamOS en draait in theorie alle games die op Steam verkrijgbaar zijn. Het blijkt echter dat de handheld nog een extra functie kent.

In de FAQ omtrent de Steam Deck staat genoteerd dat het platform ook gebruikt kan worden als controller voor de pc via Remote Play. Gezien de handheld is voorzien van track pads, kan het zomaar een erg goede pc-controller zijn en gezien de handheld ertoe in staat is, is het vooral een geval van ‘waarom niet?’.

De Steam Deck zal in gelimiteerde oplage vanaf december verkrijgbaar zijn en vooralsnog ligt alles op schema. Zo heeft Valve al Steam Decks naar ontwikkelaars gestuurd om daarop hun games te kunnen testen.