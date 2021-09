Het is al een lange tijd stil rondom Negative Atmosphere, maar ineens komt daar verandering in dankzij een gloednieuwe gameplay trailer van ruim drie minuten lang. In de game speel je als Samuel Edwards, die vastzit op het ruimteschip TRH Rusanov. Een uitbraak heeft de bemanning in monsters veranderd en het is aan de speler om Edwards heelhuids te laten ontsnappen. Negative Atmosphere komt in ieder geval uit op de pc, andere platformen of een releasedatum zijn nog niet bekend. De gameplay trailer kun je hieronder bekijken: