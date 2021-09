Vanaf 17 december zal het tweede seizoen van The Witcher op Netflix te zien zijn en de streamingdienst heeft nu een drietal trailers van dit nieuwe seizoen online gezet. Het gaat om een algemene trailer die als een recap dienst doet voor het eerste seizoen, zodat je weer bij bent in aanloop naar het komende seizoen.

De tweede trailer is een eerste blik op de Nivellen en de derde draait om Gerald en Ciri, check het allemaal hieronder. In aanvulling daarop heeft showrunner Lauren S. Hissrich via Twitter aangegeven dat er een derde seizoen zal komen.

Verder laat men weten dat er een tweede anime film komt en een serie voor kinderen en families, die zich in de wereld van The Witcher afspelen. Kortom, er zit nog een hoop The Witcher in de pijplijn.