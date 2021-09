PlayStation Now gaat alweer ruim vijf jaar mee, maar tot op heden ontbreken PlayStation 5 titels op de cloud gaming dienst van Sony. Daar hoeven we misschien niet heel lang meer op te wachten, want een onlangs vrijgegeven patent laat zien dat Sony wel degelijk bezig is met de doorontwikkeling van de dienst.

Het stukje papierwerk heeft het namelijk over de implementatie van ‘Ultra High-Speed Low-Latency Network Storage’. In de praktijk zou dit moeten betekenen dat men geclusterde NVMe-schijven kan gebruiken om games te streamen. Deze schijven moeten meerdere kopieën hebben van dezelfde data en kunnen afwisselend aangesproken worden om nieuwe brokjes informatie aan te leveren, afhankelijk van hoe druk iedere schijf het heeft.

Een concrete bevestiging is het dus allerminst, maar als we afgaan op het bovenstaande patent lijkt het er in ieder geval op dat er íets aan de gang is in Sony’s keukentje. Zou je graag PlayStation 5 titels op PlayStation Now willen zien? Laat het ons weten!