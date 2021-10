Backwards compability is en blijft iets wat niet gegarandeerd vlekkeloos verloopt. We hebben natuurlijk al de nodige berichten gezien over PlayStation 4 games die op de PlayStation 5 niet geweldig veel beter draaien, maar Just Cause 4 deed hier nog een schepje bovenop. Op de PlayStation 5 schaalde de game soms terug naar 720p op 30fps. Dat is natuurlijk ronduit waardeloos op een krachtig apparaat zoals de PlayStation 5.

Het heeft misschien even geduurd, maar Avalanche Studios heeft nu dan toch eindelijk een update uitgebracht die dit probleem moet verhelpen. Versie 1.32 is nu binnen te halen indien je Just Cause 4 in jouw bezit hebt. Deze update pakt enkel en alleen de problemen met de Dynamic Resolution Scaling aan op de PlayStation 5. Mocht jij anno 2021 nog steeds aan het genieten zijn van Just Cause 4 op jouw PlayStation 4, dan doet deze update voor jou helaas niks.