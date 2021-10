Al sinds het prille begin is de naam van de voetbalgame van Electronic Arts FIFA geweest. De serie bestaat al meer dan 25 jaar en Electronic Arts denkt dat het hoog tijd is voor een andere naam.

Executive Vice President en Group GM van EA Sports, Cam Weber, laat weten dat de uitgever/ontwikkelaar aan het overwegen is of een eventuele naamsverandering zin heeft. De reeks is natuurlijk ‘wereldberoemd’ onder FIFA, maar een andere naam kan wat minder rompslomp betekenen.

“As we look ahead, we’re also exploring the idea of renaming our global EA SPORTS football games. This means we’re reviewing our naming rights agreement with FIFA, which is separate from all our other official partnerships and licenses across the football world.”