Er zijn grote veranderingen aan de gang bij Ryu Ga Gotoku Studio, de studio die ons intussen al enkele jaren de geniale Yakuza en Judgment games voorschotelt. De studio is inmiddels tien jaar oud en in een aankondiging werd bevestigd dat er heel wat verandert achter de schermen. Opvallend hierbij is dat zowel Toshihiro Nagoshi als Daisuke Sato het team hebben verlaten.

Nagoshi kan je beschouwen als een soort ‘geestelijke vader’ van de Yakuza games, hij was immers al bij de franchise betrokken sinds het allereerste deel in 2005 en hij was ook hoofd van Ryu Ga Gotoku Studio. Ook Daisuke Sato is geen vreemde voor de franchise, want ook hij heeft al heel wat jaren bij de studio gewerkt. Masayoshi Yokoyama neemt de leiding over en heeft alvast veel zin in het maken van nieuwe games.

“Whether it’s six months or one year from now, I hope to show you a new Ryu Ga Gotoku title by a new Ryu Ga Gotoku Studio that is different but still the same, and something that will spark a feeling of “this is what we are waiting for” within you. I’d like to continue on my life as a video game creator with earnestness.”