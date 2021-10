Het is geen geheim dat de Japanse afdeling van PlayStation met enig regelmaat met zeer unieke en vermakelijke commercials de aankomende games weet aan te prijzen. Dat is ook nu weer het geval en dit keer probeert de commercial jouw knorrende maag voor dat gebrek aan games aan te spreken.

In de onderstaande commercial zien we een smakelijk diner dat ons aangeboden wordt. Elk gerecht wordt even kort toegelicht en gelinkt aan een game die binnenkort zal verschijnen. Zo zien we onder meer Horizon: Forbidden West, Elden Ring, Lost Judgement, Call of Duty: Vanguard en nog vele andere titels voorbijkomen.

We wensen je alvast smakelijk eten en probeer niet te hard te watertanden tijdens het kijken!