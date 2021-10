Minecraft Dungeons, de hack-and-slash spin-off van het immens populaire Minecraft, blijft nog even langer in leven, want ontwikkelaar Mojang is van plan om seizoenen in de game te introduceren. In december gaat namelijk het eerste seizoen van start, met de toevoeging van het ‘Cloudy Climb’ avontuur.

Het toevoegen van seizoenen betekent ook het toevoegen van een Battle Pass. Hierbij zal je de keuze hebben tussen een betalende ‘Premium Pass’ en een gratis variant. De Premium Pass belooft je heel wat toevoegingen, zoals huisdieren, emotes, skins en meer! De gratis versie geeft je dan heel wat in-game munteenheden waarmee je vervolgens kan gaan shoppen. Een precieze prijs voor deze Pass is momenteel nog niet bekend.

Heroes, the adventure continues! Seasonal Adventures are coming to Dungeons! Advance through an all-new progression system to earn pets, flairs, emotes and skins!

Coming December, reach new heights during Cloudy Climb – Dungeons’ first Seasonal Adventure!#CloudyClimb pic.twitter.com/VsQJXBMcxf

