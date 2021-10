We zijn net over de helft van oktober en Microsoft heeft weer nieuwe games aangekondigd voor Xbox Game Pass. Vandaag zijn er een paar nieuwe games beschikbaar gesteld en daar komen er in de komende twee weken nog een aantal bij, waardoor abonnees zich absoluut niet hoeven te vervelen. Onder de nieuwe toevoegingen vallen ook gelijk een aantal grote releases.

Hieronder op een rijtje wat er op stapel staat voor Xbox Game Pass.

Nu beschikbaar

Into the Pit (Console, cloud en pc)

Outriders (Pc)

21 oktober

Dragon Ball FighterZ (Console en cloud)

Echo Generation (Console, cloud en pc)

Everspace 2 (Game preview, pc)

28 oktober

Age of Empires IV (Pc)

Alan Wake’s American Nightmare (Console, pc)

Backbone (Console)

Bassmaster Fishing 2022 (Console, cloud en pc)

Nongunz: Doppelganger Edition (Console, cloud en pc)

The Forgotten City (Console, cloud en pc)

Downloadbare content

Halo: The Master Chief Collection Season 8 – Nu beschikbaar

Grounded: Hot and Hazy Update – Vanaf 20 oktober

Minecraft: The Spooky Gourdian – Vanaf 2 november

Minecraft Dungeons: The Spookier Fall Event – Vanaf 2 november

De onderstaande games zullen Xbox Game Pass op 31 oktober weer verlaten, dus als je een van deze games wilt spelen raden we je aan dat nog snel te doen.

Carto (Console, cloud en pc)

Celeste (Console, cloud en pc)

Comanche (Pc)

Eastshade (Console, cloud en pc)

Five Nights at Freddy’s (Console, cloud en pc)

Knights & Bikes (Console en pc)

Unruly Heroes (Console, cloud en pc)

