Nadat de ene na de andere ontwikkelaar werd opgekocht door Xbox, lijkt het er een beetje op dat de storm is gaan liggen en dat er geen bedrijven meer worden toegevoegd aan Xbox Game Studios. Phil Spencer laat weten dat dit absoluut niet het geval is.

In een vraaggesprek tijdens het ‘Wall Street Journal Tech Live Event‘ heeft de baas van Xbox zich uitgelaten over de plannen van het bedrijf en zijn aangekochte nieuwe ontwikkelaars. Spencer is trots op de nieuwe aanwinsten en hoewel het al een tijdje rustig is qua aankopen, betekent dat niet dat er nu een stop zit op het overnemen van nieuwe ontwikkelaars.

“So we’re always out there looking for people who we think would be a good match and teams that would be a good match with our strategy. So we’re definitely not done.”

Xbox blijft dus op de loer voor nieuwe aanwinsten, maar heeft geen haast om zo snel mogelijk nieuwe teams toe te voegen aan Xbox Game Studios. Spencer zit ook niet vast aan een maximaal aantal ontwikkelaars die opgekocht mogen worden, dus hij heeft zo goed als vrij spel om te beslissen hoe groot Xbox Game Studios zal worden.

“There’s no quota. There’s no kind of timeline where I have to go acquire studios by a certain time, but if we find a studio where we have a good fit, we share what we’re trying to go do and what they’re trying to go do, and if we feel we can both get better together, absolutely.”