We gaan langzamerhand richting het einde van het jaar en dat betekent dat straks ook de eerste Steam Decks in de handen van consumenten gaan belanden. Het is een prachtig stukje hardware, maar er zijn nogal wat zorgen over hoe de handheld de aankomende jaren games gaat ondersteunen.

Valve doet echter z’n best om de compatibiliteit van games zo duidelijk mogelijk aan te geven en daar hebben ze nu ook wat voor bedacht. Valve lanceert namelijk volgende week een nieuw keuringssysteem wat moet gaan aangeven hoe een bepaalde titel speelt op de Steam Deck en ondertussen gaat men nu door de hele catalogus heen om iedere game van de juiste keuring te voorzien.

‘Deck Verified’, zoals het systeem heet, heeft vier categorie├źn: geverifieerd, speelbaar, niet ondersteund en onbekend. Valve heeft uiteraard een filmpje gemaakt, die het systeem kraakhelder uitlegt: