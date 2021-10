Microsoft zet sinds de introductie van Xbox Game Pass volop in op dit nieuwe abonnement, waarmee spelers tegen een maandelijks bedrag een reeks games kunnen spelen op verschillende platformen. Het doel van Microsoft is ook om dit tot een van de grootste gameservices ter wereld te maken, maar de groei gaat iets minder snel dan geanticipeerd.

Volgens een financieel document van Microsoft is de groei van Xbox Game Pass over het afgelopen jaar tot aan 30 juni 2021 34.48% geweest. Een net aantal, maar uit hetzelfde document blijkt dat de geanticipeerde groei 47.79% was. De daadwerkelijke groei ligt dus pakweg 13% lager dan de verwachting.

Een jaar eerder was het nog omgedraaid, want tot 30 juni 2020 zag Microsoft een groei van 85.75% daar waar de verwachting 71% was. Helaas hebben we geen concrete cijfers over het daadwerkelijke aantal abonnees, want Microsoft geeft die informatie niet of nauwelijks vrij. De laatste update stamt van januari 2021, toen de service op 18 miljoen gebruikers zat.