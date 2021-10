Degenen onder ons die ooit Stardew Valley hebben gespeeld, hebben vast wel al gehoord van ConcernedApe. Dit genie maakte op zijn eentje namelijk de erg populaire simulatorgame. Stardew Valley werd na de release nog erg lang ondersteund met nieuwe content, maar het wordt nu toch wel hoog tijd dat ConcernedApe met een nieuwe game op de proppen komt. Wij stellen u voor: Haunted Chocolatier.

In deze nieuwe game ben jij de eigenaar van een magische chocoladewinkel in een spookhuis. De game vertoont veel gelijkenissen met Stardew Valley, maar ConcernedApe benadrukt wel dat hij met deze game heel wat nieuwe mechanics zal introduceren, waarmee hij wil experimenteren. Haunted Chocolatier wordt overigens geen horrorgame, maar zal een soortgelijke ‘relaxte’ sfeer uitstralen zoals Stardew Valley.

Een releasedatum is momenteel nog niet bekend, maar de game is nu in ontwikkeling voor de pc. Een consoleversie staat echter ook op de planning achteraf. Bekijk hieronder nog wat screenshots.