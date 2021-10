Review | HyperX Cloud II Wireless – HyperX weet altijd wel met iets leuks te komen. Zo hebben we nog niet zo lang geleden de HyperX Cloud Stinger Core Wireless headset gereviewed en we waren hier toch vrij positief over. Ditmaal krijgen we een oude headset in een nieuwe vorm. De HyperX Cloud II is een erg populaire headset en het is daarom ook niet zo gek dat deze een nieuwe uitvoering krijgt. De HyperX Cloud II Wireless staat nu tot onze beschikking en deze gaan wij van top tot teen bekijken. Hoe komt deze headset tot zijn recht en mag het met opgeheven hoofd naast zijn bekabelde broer staan? Of zullen we struikelen over de prijs of andere aspecten?

Iconisch design

De HyperX Cloud II heeft een opvallend design die de meeste gamers wel zullen herkennen. Bij deze Wireless editie is het eigenlijk niet veel anders. De hoofdband van de headset is bekleed met (nep)leer en heeft bij de randen rood naaiwerk. Hoewel ik fan ben van dit soort afwerkingen, slaat men de plank in deze mis. Het logo van HyperX staat groot op de bovenkant van de hoofdband gegraveerd en samen met de stitch afwerkingen oogt deze hoofdband erg druk. Wat voor de rest het uiterlijk niet per se beter maakt, zijn de kabeltjes die uit de earcups komen en er weer in gaan bij de hoofdband. De earcups zijn door middel van een rood metalen constructie bevestigd aan de hoofdband, wat een mooi contrast oplevert met de rest van het zwarte design.

Op de earcups heb je dan weer aan beide kanten het rode HyperX logo, waardoor je op dit punt toch echt niet meer in verwarring kan raken van welk merk deze headset nou is. De earcups hebben leren kussens, die lekker zacht zijn en ook comfortabel rondom je oren zitten. Op de linker earcup heb je de powerknop met daaronder de muteknop. Onderop de earcup heb je de USB-C ingang waar je de headset kunt opladen via de bijgeleverde USB-C kabel. Omdat het een draadloze headset betreft, zit er ook nog een USB-A dongle bijgeleverd. Op de voorkant van de linker earcup heb je dan weer een mini-jack aansluiting waar je de microfoon op aan kunt sluiten, mocht je willen communiceren met mensen online. Op de rechter earcup kun je het volume regelen met een scrollwiel. Er is helaas geen optie om tijdens het gamen via de headset je game/voice-chat te regelen met een daarvoor bedoelde knop.

Het kon allemaal wat beter

Met de powerknop kan je op elk gewenst moment tussen twee modi schakelen. Je kan met een simpele druk op de knop (vasthouden schakelt de headset aan of uit) de headset in een 2.0 stand zetten of gebruikmaken van de 7.1 virtual surround output. Hoe klinkt de headset in zijn normale gang van zaken? De HyperX Cloud II Wireless heeft om te beginnen erg gebalanceerde middentonen die mooi zuiver zijn. De bass is wat minder prominent, maar weet op de juiste momenten wel de punch met zich mee te brengen. De hogere tonen zijn in deze ook erg zuiver net als de middentonen, dus je hebt in de 2.0 stand een mooie en heldere presentatie van het geluid. Het is alleen erg jammer dat de hoogste tonen zeer schel kunnen zijn. Deze hoge pieken zijn erg merkbaar en maken het anders erg comfortabele geluid scherper dan nodig is.

Over de ruimtelijkheid kunnen we erg kort zijn: dat is niet best. Het zit eigenlijk ook veel te dicht op je oren, maar gelukkig hebben we natuurlijk de 7.1 modus. Het doet de soundstage behoorlijk verbreden en dat is zeker met deze headset geen overbodige luxe. Je geluid gaat er wel anders van klinken. Daar waar de middentonen nog zuiver en neutraal klonken, zijn ze met 7.1 lager. Hetzelfde geldt voor de bass die een stuk prominenter is geworden en eigenlijk een beetje teveel de overhand kan nemen op sommige momenten. Het geluid lijkt ook wat inconsistent te zijn in 7.1, waarbij ook de hogere tonen wat lager zijn met als gevolg hoge pieken die hiermee verleden tijd worden. Het is moeilijk om te zeggen wat echt de voorkeur geniet, maar voor het comfort lijkt de 7.1 modus een toegevoegde waarde te zijn.

Teveel van het goede

Echt weggeblazen word ik niet van het geluid. Hoewel het vrij helder is en je er wel mee vooruit kan, schort er eigenlijk teveel aan. Maar er zijn meer punten van kritiek die de headset niet ten goede komen. Zo hoor je op de achtergrond in de linkerearcup een lichte signaalpiep tijdens het gebruiken van deze headset. Bij veel geluid merk je dit niet op, maar op stille momenten of als content ingeladen moet worden valt dit snel op. Het oplettende oor zal zich hier erg aan kunnen storen. Als je nagaat dat de headset een adviesprijs van € 169,99 heeft, vind ik het product eigenlijk prutswerk. Het geluid is simpelweg niet optimaal, maar je kan hier ook weinig aan doen. HyperX biedt bijvoorbeeld niet de optie om van software gebruik te maken om zo het een en ander te tweaken.

Via de pc zou je dus met externe software aanpassingen moeten verrichten, maar via de PlayStation consoles of de Nintendo Switch heb je simpelweg pech. Gelukkig is de accuduur een mooie troost. Je kan maar liefst 30 uur lang non-stop van je games genieten met deze headset, want dat heeft HyperX dan weer goed op orde. Over de microfoon kunnen wij minstens zo enthousiast zijn. Deze laat je stem erg zuiver weerklinken. Niet zozeer vol, maar crisp en duidelijk is het wel waardoor communicatie altijd goed en duidelijk zal verlopen tussen jou en je teammaten.