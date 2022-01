Het valt niet te ontkennen dat er behoorlijk wat uitgesteld is in het afgelopen jaar. Als we ook de releaselijst erbij nemen van 2022, is de conclusie snel getrokken dat elke portemonnee een crisis tegemoet gaat. Er zijn ontiegelijk veel games die uit zullen komen en dat is natuurlijk voor de consument zowel een hel als een zege. Je wilt misschien wel veel aanschaffen, maar het kan ook zijn dat je door de hoeveelheid slechts voor een enkele titel echt warm zal lopen.

Het is daarom ook weer de vraag aan jullie waar jullie het meeste naar uitkijken. Er is echt veel, en laten we hierin een beetje coulant zijn dat je gerust meerdere titels mag opnoemen waar je om staat te popelen. Elden Ring komt bijvoorbeeld in februari uit, alsook het nieuwe Horizon: Forbidden West, een God of War: Ragnarök staat voor later dit jaar. Hetzelfde geldt voor Bayonetta 3 en met een beetje geluk ook Senua’s Saga: Hellblade II. Maar zoals eerder al aangegeven, er is teveel om op te noemen, dus dat laten we aan jullie over.

Maar het kan ook meer zijn dan alleen maar games. Zo kunnen we misschien al aan de slag met PlayStation VR 2, kan Nintendo een tipje van de sluier oplichten omtrent de opvolger van de Switch en sterft Google Stadia eindelijk een stille dood. Wellicht kunnen we ook weer normaal videokaarten aanschaffen zonder je scheel te hoeven betalen, en zijn de current-gen consoles zelfs bij de Kruidvat te vinden.

Dat valt in ieder geval te hopen, want die systemen heb je nodig om optimaal van de toppers te genieten die dit jaar uitkomen. Enfin, terug naar waar het om draait. Naar welke game of games in 2022 kijk jij het meeste uit? Er is erg veel om op te hopen en naar uit te kijken dus ga respectvol met elkaar om en laat het hieronder weten.