Sinds de komst van de Epic Games Store geeft de digitale winkel elke week gratis games weg. Dit zal volgende week niet anders zijn en één van de titels is weer bekendgemaakt.

De game die je volgende week gratis kunt claimen en downloaden in de Epic Games Store, is Aven Colony. Dit is een ‘city building strategy’-titel, waarin je een stad moet opbouwen op een vreemde planeet.

Deze game zal op 4 november beschikbaar worden gesteld en vervangt DARQ: Complete Edition, die nu gratis beschikbaar is. Aven Colony kan je nadien tot 11 november kosteloos downloaden.