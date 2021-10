PlayStation VR 2 is in ontwikkeling bij Sony, maar afgezien van de controllers en de nodige geruchten weten we er relatief weinig over. Een nieuw gerucht klinkt echter goed, want op ResetEra wordt door de geverifieerde tipgever TheNexus gemeld dat de virtual reality headset backwards compatible is.

Backwards compatibility is een belangrijk aspect waar Sony met de PlayStation 5 op in heeft gezet. Zodoende zijn PlayStation VR games ook prima op de nieuwe console van Sony te spelen, maar PlayStation VR 2 is natuurlijk even een iets ander verhaal. Maar daar hoeven we ons dus geen zorgen over te maken.

De vraag is natuurlijk of het klopt wat TheNexus meldt, maar indien zo, is dat een fijn gegeven. Een officiële bevestiging moeten we natuurlijk wel nog afwachten en het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn meer over PlayStation VR 2 zullen horen vanuit Sony.