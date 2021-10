Het tweede seizoen van The Witcher zal vanaf 17 december op Netflix te zien zijn en gezien die datum steeds dichterbij komt, heeft de streaminggigant vandaag een trailer uitgebracht die het nodige laat zien.

In het tweede seizoen komen verschillende nieuwe personages voor, zo is de cast uitgebreid met Kristofer Hivju (Game of Thrones) als Nivellen en Paul Bullion (Peaky Blinders) als Lambert. Daarnaast zullen Yasen Atour, Agnes Bjorn, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross en Mecia Simson in het nieuwe seizoen voorkomen.

De nieuwe officiële The Witcher 2 trailer check je hieronder en noteer 17 december vast in de agenda.