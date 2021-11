Het is pas een aantal dagen geleden sinds de verbeterde versie van Visage werd aangekondigd zonder releasedatum voor de huidige generatie consoles, maar daar is nu al verandering in gekomen. Visage: Enhanced Edition is namelijk nu beschikbaar op de Xbox Series X|S en de PlayStation 5 versie zal later deze maand volgen, zo laat ontwikkelaar SadSquare Studio weten.

Visage: Enhanced Edition zal een resolutie van 4K hebben met 60 frames per seconde, daarbijkomend zal deze verbeterde versie kortere laadtijden hebben en haptische feedback ondersteunen op de PlayStation 5. Mensen die het spel al eerder hebben aangeschaft op de Xbox One of PS4 hoeven zich geen zorgen te maken, zij zullen namelijk gebruik kunnen maken van de optie om gratis te upgraden.

Benieuwd hoe de nieuwe versie van Visage eruitziet? Neem dan eens een kijkje naar de onderstaande aankondigingstrailer.