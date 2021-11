Super Mario 3D All-Stars bevat onder andere de klassieker Super Mario 64. Die game is natuurlijk sinds kort ook via het Switch Online Uitbreidingspakket speelbaar en dat met de recent uitgebrachte Nintendo 64 controller. Deze controller was tot op heden niet in de eerdergenoemde compilatie te gebruiken.

Maar dat heeft Nintendo nu geadresseerd, want ze hebben een update voor Super Mario 3D All-Stars uitgebracht. Het betreft hier update 1.1.1 die het mogelijk maakt om de Nintendo 64 controller in de game te gebruiken, dit om de nostalgie nog wat verder aan te wakkeren als je Super Mario 64 speelt.