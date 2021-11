In mei heeft Sony aangegeven dat ze hun webshop Direct PlayStation ook naar Europa zouden gaan uitbreiden. Het is hier nadien een geruime tijd stil over geweest, maar PlayStation Duitsland meldt nu dat de winkel daar online is gegaan. De opening in Duitsland is de officiële start van de uitrol in Europa.

Hierna zullen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg volgen. Wanneer Direct PlayStation hier in Nederland of in België opengaat is echter niet helemaal duidelijk, aangezien er geen datum genoemd wordt. Op het moment dat we naar de site surfen kunnen we vooralsnog enkel Duits als taal selecteren.

Bij nieuws lees je het natuurlijk hier op PlaySense.nl.