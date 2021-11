Het is alweer meer dan drie jaar geleden sinds we bewegende beelden van Project Awakening hebben gezien, maar gelukkig is daar verandering in gekomen en toont het spel weer een teken van leven.

Tijdens de recente Cygames Tech Conference, een conferentie die de ontwikkelaar van Project Awakening dit jaar organiseerde en livestreamde via YouTube, kregen we wat korte beelden te zien van Project Awakening. Omdat het een tech conferentie betreft, krijgen we helaas niet echt veel in de vorm van gameplay te zien, aangezien de beelden vooral bedoeld waren om de tools te showcasen.

Project Awakening wordt ontwikkeld op Cygames’ eigen Cyllista engine, die gaandeweg wordt ontwikkeld naast Project Awakening, wat een reden kan zijn voor de lange ontwikkeltijd. Het spel is momenteel alleen aangekondigd voor de PS4 en pc, maar we zullen in ieder geval geheid ook nog wel een aankondiging van een PS5-versie kunnen verwachten, net zoals Cygames dat eerder aankondigde voor Granblue Fantasy: Relink.