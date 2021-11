Wronged Us is een survival horrorgame die zich in een open wereld afspeelt. Je zult hierin een verlaten dorpje verkennen, waar duidelijk onheilspellende dingen gebeuren. De onderstaande trailer geeft alvast een eerste, relatief sfeervolle indruk.

De game wordt ontwikkeld door Delusional Studio, een éénmansbedrijf dat momenteel op zoek is naar meer zielen om het project verder af te werken. Wronged Us zou in 2023 moeten verschijnen, en wel voor consoles én pc. Wij zijn, zoals altijd, benieuwd.