Het jaar 2022 is officieel begonnen en zoals je van ons gewend bent, presenteren we je altijd op de eerste dag van de maand een lijst met alle aanstaande bevestigde releases. Januari is altijd een vrij rustige maand, maar alsnog staan er drie grote titels op de planning.

Dit zijn natuurlijk Rainbow Six: Extraction, Uncharted: Legacy of Thieves Collection en Pokémon Legends: Arceus. Buiten dat verschijnen er nog een aantal andere games de komende weken, maar heel druk is het dus niet. Februari daarentegen is al een meer gevulde maand, maar daar komen we over een paar weken op terug.

Week van 7 januari

Ludo XXL (Switch)

Deep Rock Galactic (PS4/PS5)

Sword of Elpisia (Xbox One/Xbox Series X|S)

Sorcerer Knights (Switch)

Biker Garage: Mechanic Simulator (Switch)

Crumble (Switch)

Trigger Dungeon (Switch)

Week van 14 januari

Nova-111 (Switch)

Aery – Dreamscape (Xbox One)

Astroneer (Switch)

Week van 21 januari

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Neversong (PS4)

Windjammers (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/pc)

Gravity Chase (Xbox One)

Week van 28 januari

Doki Doki Literature Club Plus! (PS4)

Pokemon Legends: Arceus (Switch)

Summer in Mara (Switch)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5)

COGEN: Sword of Rewind (PS4/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Heb jij nog een van de bovenstaande titels op je verlanglijst staan? Laat het hieronder weten!