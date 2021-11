We wisten al één van de games die in de week na 9 december worden aangeboden in de Epic Games Store als zijnde gratis te claimen. Het was echter nog onbekend welke twee titels de week daarvoor beschikbaar gesteld zouden worden. De digitale gamewinkel heeft hier nu echter meer duidelijkheid over gegeven.

Op 2 december zullen Dead by Daylight en while True: learn() gratis beschikbaar zijn in de Epic Games Store. Dead by Daylight is een asymmetrische survival horrorgame, waarin één speler als de ‘bad guy’ speelt en vier anderen jacht op hem maken. while True: learn() is een puzzeltitel waarin je als programmeur te werk gaat.

Van beide games kun je hieronder een trailer bekijken.