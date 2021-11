De PlayStation Partner Awards is al 27 jaar op rij een begrip in Japan wat grotendeels bedoeld is voor de industriegigant en de studio’s waarmee zij samenwerkt. Helaas dus niet voor de ‘gewone’ consument, zoals The Game Awards.

Zij die worden uitgeroepen tot partners van het jaar, ontvangen een trofee met daarop het motief wat iedereen wel herkent als de PlayStation symbolen (△ ○ × □). Er wordt hier soms wat informatie uitgewisseld met andere mensen uit de industrie over nieuwe projecten, maar áls dat al gebeurt, is de informatie erg schaars. We hoeven dus geen grote aankondigingen of onthullingen te verwachten.

Het is echter wel altijd leuk om te weten welke studio’s het beste werk hebben geleverd in het afgelopen jaar en dat zij daarmee ook een stuk erkenning krijgen. De PlayStation Partner Awards wordt gehouden op 2 en 3 december, dus wie er als winnaars uit de bus komen zal dan duidelijk worden.