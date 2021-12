Endnight Games heeft de release van Sons of the Forest – de opvolger van The Forest uit 2014 – opgeschoven naar 2022. De laatste keer dat we iets van deze game vernomen hebben is alweer bijna een jaar terug, toen de studio een nieuwe trailer deelde.

De ontwikkelaar hoopte uiteraard dat ze Sons of the Forest dit jaar nog konden uitbrengen, maar helaas heeft men toch nog een paar extra maanden nodig om het geheel goed af te ronden. Wel heeft Endnight Games een nieuwe trailer vrijgegeven, die ook meteen een concrete releasedatum stelt: 20 mei 2022.

Vooralsnog zal Sons of the Forest alleen voor de pc verschijnen. De kans is echter aanwezig dat er later alsnog een versie voor de consoles uitkomt, zoals dat ook eerder gebeurde met The Forest.